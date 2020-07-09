Свыше 1254 заразились коронавирусом в Оршанском районе, однако точные цифры не сообщают

Сяржук Серабро • 09/7/20 13:03 • Здароўе

Оршанский район продолжает шокировать количеством выписанных пациентов, болевших COVID-19 — там уже выздоровел 1251 человек, сколько всего более коронавирусной инфекцией остается только догадываться.



С учетом того, что в апреле сообщалось о трех летальных случаях, в регионе по состоянию на 8 июля заразились коронавирусом не менее 1254 человек, однако понятно, что эта цифра гораздо больше.

Как сообщали «ННВ», на 1 июля в Оршанском районе было 814 выздоровевших человек, так что за последнюю неделю там выписали сразу 437 человек. Это позволило вывести из эксплуатации здание бывшей больницы №2, которое задействовали для лечения пневмоний. После дезинфекции это здание законсервировали в резерв.

Объекты, где находятся пожилые люди — дома-интернаты и территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района — последние три месяца работают в закрытом режиме, а их персонал перешел на вахтовый метод работы. Всех сотрудников, которые заступают на вахту, проверяют на коронавирусную инфекцию. Благодаря такой профилактике в районе удалось не допустить случаев COVID-19 среди постояльцев домов-интернатов, уверяет главный государственный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый на страницах «Аршанскай газеты».

По информации господина Белого в течение двух последних недель в Оршанском районе наблюдается устойчивое снижение количества выявленных новых случаев COVID-19.

По состоянию на 1 июня в регионе сделали более 7000 тестов на COVID-19, на 1 июля таких провели 13 000 тестов на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 2300 экспресс-тестов для определения антител к COVID-19, а за к 8 июля количество тестов превысило 13500. Т.е. несколько более 500 тестов было сделано с учетом выписки 437 человек...