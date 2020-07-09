Томас Андерс не приедет, рока не будет, а Дениса Дудинского не взяли вести конкурсные концерты — программу «Славянского базара в Витебске» снова изменили

Сяржук Серабро • 09/7/20 1:47 • Культура

Дирекция фестиваля внесла ряд изменений в программу «Славянского базара в Витебске», в частности сменили ведущих конкурса молодых исполнителей — Дениса Дудинского и Катерину Раецкую.



Первое что бросается в глаза в измененной программе «Славянского базара-2020» — это отсутствие рок-концерта в ночь с 19 на 20 июля. При этом концерт «Рок на все времена» не отменен, а «переносится на следующий год». Так что купленные на него билеты будут действительными на юбилейном фестивале, смотрите, не потеряйте их.

Также переформатировали конкурсные выступления — Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» пройдет в один день. 19 июля в 16:00 состоится первая часть, где конкурсанты будут петь под аккомпанемент оркестра под руководством Финберга, а в 22:00 участники конкурса исполнят мировой хин на гала-концерте закрытия.

Так как санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны Томаса Андерса, то звезды на фестивале не будет. Участник дуэта «Modern Talking» должен был выступать во втором отделении первого дня конкурса.

Кроме того, стало известно, что в этом году постоянные ведущие концертов конкурса исполнителей эстрадной песни Денис Дудинский и его супруга Катерина Раецкая не будут их вести.

О том, что Дениса и Катерину сняли с ведения этих концертов, написал в Facebook московский телеведущий и конферансье Алексей Остудин.

После публикации Дудинского о недопустимости произвольного задержания и избиения людей только за то, что они стоят в очереди, шоумен исчез из передачи «Добрай раніцы, Беларусь». Теперь его не увидят и зрители на «Славянском базаре в Витебске».

18 июля, когда должен был проходить первый конкурсный концерт, вместо него в летнем амфитеатре состоится гала-концерт мастеров искусств Украины. Кто на нем будет выступать, пока неизвестно, как и то, сколько успеют купить билетов за десять дней...