Юрист-медвежатник: витеблянин украл на фирме, где работал, сейф с 7000 долларов и устроил попойку с приятелем

Іван Дзедушкін • 09/7/20 14:50 • Крымінал

Вынес из офиса сейф с 7000 долларов и утопил его — в Минске осудили 43-летнего витеблянина, обокравшего фирму, в которой работал юристом.



В конце марта в минскую милицию обратился иностранец, который заявил о краже сейфа с валютой из квартиры, арендуемой под офис. Вскоре под подозрение в совершении этого дерзкого преступления попали двое приятелей из Витебской области — 43-х и 40-летний мужчины.

Старший из них работал у иностранца юристом, отвечавшим за Витебскую область. Поэтому он регулярно приезжал в Минск по служебным делам.

Во второй половине марта витеблянин попросил знакомого подвезти в столицу к квартире, в которой находился офис. Пока приятель ждал в авто, юрист вынес из помещения сейф, спрятав его в пластиковый пакет.

Затем они отправились на природу, где на берегу Березины злоумышленник взломал сейф при помощи слесарных инструментов и извлек из него 7000 долларов. Несгораемый ящик он после этого утопил и вернулся к приятелю в авто.

Дальше он пригласил друга покутить в ресторане, на что потратил почти тысячу долларов. Оставшиеся деньги во время застолья юрист разделил поровну между собой и катавшим его мужчиной.

Часть украденных денег следователям удалось изъять, их нашли в автомобиле «Toyota LandCruiser Prado». Также к делу были приобщены оружия преступления — молоток, зубило и гвоздодер, которыми новоиспеченный «медвежатник» вскрывал сейф. А вот сам несгораемый ящик водолазам найти на дне Березины не удалось, хоть обвиняемый и согласился оказать место, где утопил его.

В результате юриста обвинили в краже в крупном размере (часть 3 статьи 205 УК), а его приятель под суд не попал, так как не было доказано его участие в совершении преступления, сообщает официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

7 июля суд Советского района приговорил витеблянина к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 6750 рублей, однако, касательно лишения свободы осужденный получил отсрочку исполнения приговора сроком на 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба суда.