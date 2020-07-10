Двух жителей Витебской области будут судить за подбор паролей к почтовым ящикам и другим аккаунтам

Іван Дзедушкін • 10/7/20 13:01 • Крымінал

В суд переданы уголовные дела 19-летенго жителя Витебского района и 41-летнего жителя Поставского района, которые взламывали аккаунты пользователей на различных сайтах и продавали информацию.



Оба фигуранта использовали для этого «вредоносы», которые скачали в интернете. Эти программы подбирали пароли в автоматическом режиме, а получив доступ к взломанному аккаунту собирали информацию о денежном балансе, банковских платежных карточках, и т.п.

Скопированную таким образом информацию хакеры продавали на специализированных форумах даркнета. При этом по заявлению следственного комитета, особой ценностью считались аккаунты игровых ресурсов, на которые всегда был хороший спрос, и они быстрей всего продавались.

Правоохранители подсчитали, что злоумышленник из Поставского района смог получить несанкционированный доступ 30 аккаунтам, а житель Витебского района — более чем к 35.

Обоим фигурантам предъявили обвинения по части 1 статьи 354 (заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и части 2 статьи 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Расследование уголовных дел завершено, их передали прокурору для направления в суд, которого обвиняемые будут дожидаться под подпиской о невыезде.