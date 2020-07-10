Еще более 230 000 рублей потратят на ремонт бордюров на улице Ленина в центре Витебска

Сяржук Серабро • 10/7/20 14:42 • Эканоміка

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило еще два тендера на ремонт бортового камня на улице Ленина, их стоимость превышает 230 000 рублей.



Напомним, что, как сообщали «ННВ», в марте был объявлен тендер на ремонт гранитного бортового камня на участке улицы Ленина от проспекта Фрунзе до улицы Правды. Его выиграло занимающееся реконструкцией площади Свободы ОАО «Витебскторгстрой» с ценой в 89 542 рубля 46 копеек.

После этого в мае объявили тендер для производства текущего ремонта бордюров на противоположной (западной) стороне этого участка улицы Ленина от Замковой улицы до улицы Шагала. В результате этот подряд получило то самое открытое акционерное общество, стоимость работ составит 125 101 рубль 52 копейки.

Теперь объявлен еще один подобный тендер — на ремонт бортового камня из гранита на участке улицы Ленина между улицами Замковая и Янки Купалы. Ориентировочная стоимость этой закупки составляет 105 634 руля 6 копеек.

Таким образом, общая стоимость всех работ на трех участках составляет 320 278 рублей 58 копеек. Это деньги из городского бюджета. С учетом того, что логично ожидать тендера и на ремонт противоложной стороны улицы Ленина от проспекта Фрунзе до улицы Янки Купалы, эту сумму можно смело увеличить на четверть.