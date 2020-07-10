В Витебске выехавший на встречку микроавтобус собрал «паравозик» из еще пяти авто, люди в ДТП не пострадали
Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло 10 июля в Витебске на перекрестке Московского проспекта и улицы Петруся Бровки, повреждения получили пять машин.
Около 11:00 водитель «Мercedes-Вenz Sprinter», с его лов, ехал на зеленый свет, когда из-за внезапной поломки потерял управление микроавтобусом. В результате «Мercedes-Вenz» выехал на встречную полосу на Московском проспекте и в крайнем левом ряду столкнулся со стоящим на светофоре потоком машин.
Всего столкнулись шесть авто, но повреждения получили пять из них: «Volvo V70», «Audi A6», «Opel Corsa», «Ford Focus» и, собственно, сам микроавтобус. Люди в этом дорожно-транспортном происшествии, к счастью, не пострадали. После осмотра медиками всех водителей и пассажиров отпустили по домам, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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