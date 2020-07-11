Как выглядит обновленный Полоцкий мост накануне открытия. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 11/7/20 16:40 • Грамадства

Накануне "Славянского базара" - 15 июля в 18.00 - по Полоцкому путепроводу в праздничной обстановке пустят транспорт. "ННВ" побывали на обновленном мосту и посмотрели, как он выглядит за несколько дней до торжественного открытия.

Напомним, Полоцкий путепровод прокуратура признала аварийным. Движение на нем закрыли 15 ноября 2018 года. Изначально планировалось, что ремонт растянется на 4 года. Однако строители, которые трудились тут даже ночью, справились в два раза быстрее - за 20 месяцев.

Если раньше на мосту было две полосы, то сейчас - четыре. Посередине - отгороженные блоками трамвайные пути. Для пешеходов сделаны довольно широкие и удобные тротуары. К автовокзалу ведет новая развязка.

По краям моста установлены гранитные тумбы с гербом Витебска, а ограждения украшают фрагменты с "вышиванкой". Национальный орнамент и патриотичные надписи нанесли на жилые дома рядом с путепроволом.

Подсветка моста будет состоять из более 700 светильников. Для пассажиров поставили довольно удобные и стильные остановки. Возле моста посадили клумбы, озеленили территорию.

Новый мост уже обкатывают трамваи. К слову, пути для них сделаны по современной технологии - вагон едет без шума. Правда, теперь по мосту будут ходить не четыре маршрута трамвая, как раньше, а только два - №6 и №8.

Корреспондент "ННВ" сфотографировал момент, когда на "репетицию" приехали три трамвая с патриотическими надписями - именно они будут участвовать 15 июля в церемонии праздничного пуска транспорта по виадуку.

Полоцкий путепровод построен в 1910-х годах. Восстановлен в 1958-м. Его длина была 85 м, ширина - 16 м. После реконструкции параметры значительно увеличились: теперь длина моста почти полкилометра - 412 м, а ширина - 45 м. Новый мост выше старого на 1,5 метра.

Стоимость работ по реконструкции составила порядка 100 млн. рублей.