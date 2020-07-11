На площади Свободы установили ограждения, отделяющие тротуар от проезжей части
На площади Свободы - со стороны проспекта Фрунзе и улицы Ленина - установили металлические ограждения, которые отделяют пешеходный тротуар от проезжей части.
На новое место переустановили светодиодный экран: ранее он находился в углу площади возле сцены. Также появились новые фонари и скамейки.
Реконструкцию на площади Свободы начали в середине апреля.
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