На площади Свободы установили ограждения, отделяющие тротуар от проезжей части

• 11/7/20 14:56 • Грамадства

На площади Свободы - со стороны проспекта Фрунзе и улицы Ленина - установили металлические ограждения, которые отделяют пешеходный тротуар от проезжей части.

На новое место переустановили светодиодный экран: ранее он находился в углу площади возле сцены. Также появились новые фонари и скамейки.

Реконструкцию на площади Свободы начали в середине апреля.

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