Пенсионер погиб под колесами легковушки в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 11/7/20 1:09 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло 10 июля на 10 километре автодороги «Полоцк - Россоны» — автомобиль насмерть сбил пенсионера.



Около 12:00 33-летний водитель из Новополоцка не справился с управлением своим «Opel Zafira», легковушка вылетела за пределы проезжей части и сбила 66-летнего пешехода. Пенсионер в результате наезда получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.