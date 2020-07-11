Пенсионер погиб под колесами легковушки в Полоцком районе

• 11/7/20 1:09 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло 10 июля на 10 километре автодороги «Полоцк - Россоны» — автомобиль насмерть сбил пенсионера.
Пенсионер погиб под колесами легковушки в Полоцком районе. Фото ГАИ

Около 12:00 33-летний водитель из Новополоцка не справился с управлением своим «Opel Zafira», легковушка вылетела за пределы проезжей части и сбила 66-летнего пешехода. Пенсионер в результате наезда получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Пенсионер погиб под колесами легковушки в Полоцком районе. Фото ГАИ

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 