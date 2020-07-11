В Глубокском районе женщина на «Peugeot» вылетела на встречку и врезалась в «Opel», пострадали два человека
Вечером 10 июля при лобовом столкновении автомобилей в Глубокском районе пострадали парень и девушка.
Около 19:48 39-летняя женщина на «Peugeot», проезжая по трассе Р-3 в районе деревни Забелье, не справилась с управлением авто и совершила столкновение с ехавшей навстречу легковушкой «Opel», за рулем которой был 21-летний парень.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель «Opel» и его 21-летняя пассажирка. Водителя из поврежденного автомобиля пришлось доставать спасателям. Пострадавших парня и девушку госпитализировали в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства столкновения устанавливаются.
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