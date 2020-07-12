Как водитель вспыхнувшего после наезда на столб такси спасся? ДТП произошло на улице Петруся Бровки в Витебске

Іван Дзедушкін • 12/7/20 1:16 • Здарэнні

Автомобиль такси вспыхнул после того, как врезался в столб на перекрестке улицы Петруся Бровки и проспекта Строителей в Витебске.



ДТП произошло утром: водитель «Kia Rio» не справился с управлением, легковушку вынесло за пределы проезжей части, где она наехала на опору освещения.

В результате аварии «Kia» оказался сильно поврежден, после удара о столб машина загорелась. А вот водитель счастью не пострадал. Его осмотрели медики скорой медицинской помощи и отпустили домой, в госпитализации он не нуждался, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.