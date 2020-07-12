Минчанин утонул в Чашникском районе, сорвавшись с обрыва во время рыбалки

• 12/7/20 7:38 • Здарэнні

Рыбачивший на реке Улла в Чашникском районе 45-летний зубной врач из Минска утонул, скорее всего он сорвался с обрыва в омут.

Уроженец Чашник приехал из столицы в райцентр на время отпуска. Страстный рыболов одним утром отправился на рыбалку на реку в район деревни Рогановичи. Через несколько часов после того, как мужчина уехал и не вернулся, родные, которые не смогли связаться рыбаком, позвонили в милицию.

Милиционеры нашли снасти столичного рыболова у обрывистого берега в месте, где в реке есть яма глубиной несколько метров. Самого его найти они не смогли и вызвали водолазов ОСВОД.

Снасти утонувшего рыбака. Фото Чашникского РОВД

Приехавшие сотрудники Новолукомльской спасательной станции вскоре обнаружили тело рыбака на дне омута на глубине нескольких метров. По мнению спасателей, мужчина мог сорваться с обрыва — видны следы сползания на глинистом грунте. Во время падения он мог удариться головой и потерять сознание, а, может быть, выплыть ему помешали тяжелые сапоги и рыбацкая амуниция, пишет газета «Чырвоны прамень».

Напомним, что недавно два рыбака утонули в Браславском районе. Они также отправились на рыбалку и перестали выходить на связь с родными.

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