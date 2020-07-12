Минчанин утонул в Чашникском районе, сорвавшись с обрыва во время рыбалки

Зоя Машэка • 12/7/20 7:38 • Здарэнні

Рыбачивший на реке Улла в Чашникском районе 45-летний зубной врач из Минска утонул, скорее всего он сорвался с обрыва в омут.



Уроженец Чашник приехал из столицы в райцентр на время отпуска. Страстный рыболов одним утром отправился на рыбалку на реку в район деревни Рогановичи. Через несколько часов после того, как мужчина уехал и не вернулся, родные, которые не смогли связаться рыбаком, позвонили в милицию.

Милиционеры нашли снасти столичного рыболова у обрывистого берега в месте, где в реке есть яма глубиной несколько метров. Самого его найти они не смогли и вызвали водолазов ОСВОД.

Приехавшие сотрудники Новолукомльской спасательной станции вскоре обнаружили тело рыбака на дне омута на глубине нескольких метров. По мнению спасателей, мужчина мог сорваться с обрыва — видны следы сползания на глинистом грунте. Во время падения он мог удариться головой и потерять сознание, а, может быть, выплыть ему помешали тяжелые сапоги и рыбацкая амуниция, пишет газета «Чырвоны прамень».

Напомним, что недавно два рыбака утонули в Браславском районе. Они также отправились на рыбалку и перестали выходить на связь с родными.