На “Славянском базаре” появилась еще одна сцена – для мероприятий опен-эйр

Ігар Мацьвееў • 12/7/20 21:31 • Культура

В этом году на "Славянском базаре" создали новую сценическую площадку. Она находится на улице - возле концертного зала "Витебск". Сцена предназначена для нескольких фестивальных проектов в формате опен-эйр.

На этой площадке состоятся ночные кинопоказы под открытым небом. Зрители увидят фильмы «Брестская крепость», «Правила геймера» и другие ленты «Беларусьфильма».

Показы состоятся в ночь с 16 на 17 июля, затем — с 17 на 18 июля, и с 19 на 20 июля. Начало сеансов — в 23.30. Вход - бесплатный.

Новая сцена также примет детский музыкальный конкурс: 18−19 июля в нем участвуют маленькие артисты из 16 стран.

На площадке возле КЗ также пройдут «Звездные часы» — пресс-конференции с артистами. Горожане смогут наблюдать за общением журналистов и звезд эстрады.

Кроме того, перед концертным залом «Витебск» 18 июля пройдет Promofest Top Artist — выступления молодых белорусских артистов. Подробнее о том, кто здесь споет, - по ссылке.

А еще здесь состоится финал танцевального проекта Dream Dance Fest: 12 коллективов из 11 городов страны сразятся за звание лучшего.