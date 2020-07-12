Всего за 27 рублей можно купить старинную усадьбы в Ушачском районе, построенную в 1840 году

Сяржук Серабро • 12/7/20 15:43 • Культура

За одну базовую величину на аукцион выставлена усадьба Грабницких в агрогородке Ореховно Ушачского района, раньше там планировали сделать музей.



«ННВ» уже писали об этом усадебном доме, построенном Николаем Грабницким в 1840 году. Старинная постройка, являющаяся историко-культурной ценностью, была выставлена на аукцион еще шесть лет назад. Правда, тогда цена здания, где местные власти хотели, но не смогли сделать музей традиционных промыслов и гостинный двор, составляла 41 000 евро в эквиваленте.

Продать усадьбу за такие деньги не удалось, и в 2017 году она была выставлена за одну базовую величину, что тогда составляло 23 рубля. Однако по условиям торгов покупатель должен был компенсировать местным властям 634 рубля 25 копеек за подготовку недвижимости к продаже.

Три года назад покупатель также не нашелся и теперь историческое здание снова выставляют со стартовой ценой в одну базовую величину, правда, сейчас это уже 27 рублей. Требование компенсации стоимости подготовки к продаже тоже осталось.

Странным выглядит то, что в описании лота указано, что здание XIX века построено в 1920 году. Еще более странной и пугающей является фраза в условиях продажи о том, что новый владелец должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенного после его сноса, не менее одного года. Неужели могут разрешить снести памятник архитектуры? Тем более, то другое условие требует оформить охранное обязательство материальной историко-культурной ценности новым собственником.

Новый аукцион по продаже усадьбы Грыбницких в Орховно должен состояться 30 июля.