Эхо 90-х: новый владелец нашел на даче под Витебском револьвер и патроны, а милиция установила — кому принадлежало оружие

Сяржук Серабро • 13/7/20 12:53 • Здарэнні

При разборе старых вещей в купленной даче житель Витебска обнаружил спортивную сумку с револьвером и четырьмя пачками патронов к нему. Историю оружия выясняла милиция.



Обнаружив такую неожиданную находку, новый хозяин дачи сразу же вызвал милицию. Сотрудники правоохранительных органов сразу же выяснили, что в сумке находится самодельный пистолет и 181 патрон к нему в картонных коробках. Боеприпасы были заводского изготовления.

Как позже выяснят эксперты, найденное оружие, не смотря на прошедшие десятилетия, было пригодно для стрельбы. Когда милиция стала выяснять, кому бы мог принадлежать револьвер, удалось установить, что его еще в 1990-х приобрел предыдущий владелец дачи. Мужчина умер два года назад, а дачу продала его супруга, которая и рассказала о его покупке правоохранителям. Правда, женщина уверела, что ничего не знала о судьбе нелегального оружия, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Судя по приведенным фото, самоделка была сделана под широко распространенный в ССС т.н. мелкокалиберный патрон кольцевого воспламенения 5,6×15,6 мм, который использовался советских школьных тирах, охотниками-промысловиками, добывавшими пушного зверя и т.п., так что стране советов он был почти в свободном хождении. Для изготовления револьвера он особенно удобен, тем что гильза имеет закраину, удерживающую патрон в барабане, как и оригинальные револьверные боеприпасы.

Кстати похожий самодельный револьвер под «мелкашечный» патрон фигурирует в российском культовом фильме «Брат» — его Данила Багров отнимает на блошином рынке у братков, «прессующих» Немца, а затем исполняет этим оружием заказное убийство для своего брата.