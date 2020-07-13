К 800 приблизилось количество случаев заражения коронавирусом в Полоцке и Полоцком районе

ННВ • 13/7/20 15:52 • Здароўе

На 13 июля в Полоцке и Полоцком районе было зафиксировано 796 случаев заражения коронавирусом.



7 июля таких случаев в регионе было 732, так что за 6 дней здесь выявили 64 новых случая, что составляет более 10 случаев в сутки.

Выздоровели здесь 550 человек, на амбулаторном лечении находятся 182 пациента. К сожалению, количество больных коронавирусной инфекцией, лечащихся в стационаре не сообщается. Разница между общим количеством выявленных случаев, выздоровевшими людьми и амбулаторными пациентами составляет 64 человека. Это цифра может включать как активные случаи со стационарным лечением, так и летальные исходы. Неделю назад эта разница была в 73 человека.

Прирост больных COVID-19 в регионе за минувшие выходные составил 8 человек, сообщает «Полацкі веснік», тогда как три праздничных дня на прошлой неделе выявили только 3 инфицированных.

Всего в Беларуси на 13 июля зарегистрировано 65 114 случаев заражения коронавирусом. 55 492 человека по информации Минздрава уже выздоровели, 468 пациентов умерли.