Пьяный водитель бросил погибшего пассажира в авто и сбежал домой, подробности смертельного ДТП в Витебске

Іван Дзедушкін • 13/7/20 12:11 • Здарэнні

Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов, легковушку просто намотало на придорожное дерево.



Как установлено следствием, примерно в 20:30 31-летний мужчина, будучи пьяным, не справился с управлением автомобилем «Honda» и вылетел за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

Ехавший с ним в авто 32-летний знакомый получил в результате ДТП тяжелые травмы и погиб. Водитель бросил тело пассажира в искореженном авто и сбежал с места аварии. Сотрудники милиции задержали его уже дома, сообщает пресс-служба СК.

В отношении водителя автомобиля, который по информации ГАИ получил травмы и был госпитализирован, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 317 УК.

Следственный комитет просит очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия, а также тех, кто у кого оно попало на запись видеорегистратора сообщить имеющуюся информацию в УСК по Витебской области по телефону +375(33) 399 8044 (круглосуточно).