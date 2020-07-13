Сроки сбора черники, брусники и клювы в Витебской области

Сяржук Серабро • 13/7/20 15:17 • Экалогія

Стали известны сроки начала заготовки ягод в Витебской области в 2020 году, чернику уже можно собирать.



Срок начала сбора черники в этом году установлен 3 июля, это на несколько дней позже, чем в 2019 году. Официальный сезон сбора брусники начнется 14 августа, а клюквы — 6 сентября, такая информация опубликована на сайте Витебского лесхоза.

Напомним, что с прошлого года можно собирать ягод при помощи ручных комбайнов, однако, расстояние между зубьями этих устройств должно быть не менее 5 миллиметров, а в зоне срывания ягод запрещена режущая кромка.

На данный момент запрета на посещение лесов нет ни в одном из районов Витебской области. 3-й уровень пожарной опасности отмечен лишь в лесах Лепельского района.