Замор рыбы начался в реке Суходровка, куда попала навозная жижа. Уже погибло более 700 рыб
12 июля на реке Суходровка у деревни Кузменцы Витебского района был обнаружен замор рыбы, здесь собрали 729 погибших особей различных пород.
Работниками Витебской областной лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды взяли пробы воды, результаты анализов должны быть готовы к 19 июля, сообщается пресс-службой МЧС.
Как писали «ННВ», 5 июля в Суходровку у этой же деревни попали навозосодержащие стоки от МТК СУП «Липовцы». Возле фермы размыло обваловку, и навозная жижа сначала стекла в мелиоративный канал, а по нему попала в реку.
Тогда анализы воды из реки брали работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, их результаты должны были стать известны 10 июля.
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