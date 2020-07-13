Замор рыбы начался в реке Суходровка, куда попала навозная жижа. Уже погибло более 700 рыб

Сяржук Серабро • 13/7/20 14:37 • Экалогія

12 июля на реке Суходровка у деревни Кузменцы Витебского района был обнаружен замор рыбы, здесь собрали 729 погибших особей различных пород.



Работниками Витебской областной лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды взяли пробы воды, результаты анализов должны быть готовы к 19 июля, сообщается пресс-службой МЧС.

Как писали «ННВ», 5 июля в Суходровку у этой же деревни попали навозосодержащие стоки от МТК СУП «Липовцы». Возле фермы размыло обваловку, и навозная жижа сначала стекла в мелиоративный канал, а по нему попала в реку.

Тогда анализы воды из реки брали работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, их результаты должны были стать известны 10 июля.