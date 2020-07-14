Лицеист написал заявление на директора, обвинив его в применении физической силы. В Витебске судят депутата облсовета

ННВ • 14/7/20 14:14 • Адукацыя

В Витебске суд рассматривает административное дело директора Витебского политехнического лицея Руслана Винокурова, на которого ученик написал заявление в милицию — медики нашли на его теле синяки.



По заключению экспертов у 17-летнего подростка обнаружены телесные повреждения, причиненные путем сжимания рук и прижимания к стене, гематомы у лицеиста медики нашли на запястьях, грудной клетке и подбородке, сообщает правозащитный сайт «Витебская весна».

Директора лицея обвиняют в правонарушении, предусмотренном статьёй 9.1 КоАП — умышленное нанесение телесных повреждений. По словам потерпевшего, в служебном кабинете господин Винокуров удерживал его за руки, сильно прижал к стене и задел своей рукой подбородок. Побои у подростка сняли в детской больнице6 куда его отвезла вызванная администрацией бригада из психо-неврологического диспансера.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. стало известно, что судья Елена Гребенчук объявила перерыв в процессе, для того чтобы милиция провела доработку материалов дела. Должна быть проведена еще одна судебно-медицинская экспертиза и опрошены свидетели.

46-летний Руслан Винокуров занимает пост директором лицея год назад. Он опекун потерпевшего, поскольку подросток — сирота. Винокуров является депутатом Витебского областного совета депутатов, входи в президиум этого органа.