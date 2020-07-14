Платные тесты на коронавирус начали делать в Новополоцке

ННВ • 14/7/20 15:03 • Здароўе

Экспресс-тесты на COVID-19 с 14 июля начали делать в поликлинике №1 Новополоцка на платной основе.



Эта услуга доступна только для совершеннолетних и по предварительной записи, сообщает «Новополоцк Сегодня».

Тля того чтобы сдать анализы необходимо записаться по телефону 50-61-82, заявки принимают с 8:00 до 16:00. Вход в поликлинику №1 для сдачи теста организован со стороны станции скорой помощи, обращаться нужно в кабинет №118.

Тесты делают только в будние дни, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 14:00. Результаты экспресс-тестов можно забирать с 15:00 до 17:00 в кабинете №106.

Для сдачи анализов и получения результатов необходим паспорт.