Расписание общественного транспорта изменено в связи с проведением «Славянского базара в Витебске»

ННВ • 14/7/20 12:55 • Культура

С 16 по 20 июля, во время проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске», городской транспорт будет работать до 2 часов ночи.



Такой фестивальный режим будет на следующих маршрутах:

автобусного сообщения – на маршрутах №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 43, 46 (всего 25 машин);

троллейбусного сообщения – на маршрутах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13 (всего 32 машины);

трамвайного сообщения – по маршрутам №№ 1, 2, 7, 8 (всего 13 вагонов).

Всего, таким образом, на пролонгированных в связи с концертами «славянского базара-2020» маршрутах будет работать 70 единиц подвижного состава.

Расчетное время подачи подвижного состава к окончанию концертов в Летнем амфитеатре:

16 июля – 24:00;

17 июля – 24:00;

в ночь с 17 на 18 июля – 4:00;

18 июля – 20:15 и 1:15;

19 июля – 23:45;

20 июля – 03:45.

Пункт отстоя на площади Ленина для автобусных маршрутов №№ 1, 3, 6, 10, 12, 22, 46, следующих в направлении железнодорожного вокзала, поселка Тарный, микрорайонов «Юг», «Медцентр», «Билево»;

пункт отстоя на проспекте Московском в районе Витебского филиала РУП «Белпочта» для автобусных маршрутов №№ 1, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 26, 43 (через 20 минут после окончания концертов), следующих в направлении Смоленского рынка, городского поселка Руба, поселков Тулово, Мишково, Лужесно;

пункт отстоя на проспекте Фрунзе в районе УЗ «Витебский областной диагностический центр» для троллейбусных маршрутов №№ 3, 4, 5, следующих в направлении железнодорожного вокзала, Смоленского рынка;

пункт отстоя на улице Замковой в районе ОАО «Витебский универмаг» для троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, следующих в направлении улиц «Правды», Лазо, микрорайонов «Фрунзе», «Медцентр», проспекта Строителей;

пункт отстоя в районе остановочного пункта «улица Советская» для троллейбусных маршрутов №№ 2, 4, следующих в направлении проспектов Строителей, Фрунзе, микрорайона «Медцентр»;

пункт отстоя в районе площади Победы (проспекты Московский, Черняховского, улица Генерала Белобородова) для всех трамвайных маршрутов.

Автобусы и троллейбусы будут подавать на ближайшую к площади Свободы остановку по пути следования. Трамваи будут дожидаться зрителей на остановках, где стояли, отправляться они будут через 20 минут после окончания концертов.

Назад в парк общественный транспорт будет возвращаться только с конечных пунктов с подбором пассажиров на всех остановочных пунктах по пути следования.

Также во время проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» при необходимости в целях безопасности временно будут закрываться остановочные пункты «Площадь Свободы» по улице Ленина и на проспекте Фрунзе, сообщает официальный сайт горисполкома.