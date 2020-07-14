Тело прапорщика-пограничника обнаружили в Браславе, предполагают самоубийство. У него осталось двое детей
Труп 36-летнего пограничника с признаками суицида на пограничника нашли утром 12 июля в его квартире.
Мужчина в звании прапорщика служил в Полоцком пограничном отряде. Был женат, в семье двое детей. По службе покойного характеризовали положительно.
На место обнаружения тела выезжала следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются. Командование Полоцкого пограничного отряда выражает соболезнования родным и близким военнослужащего, сообщает пресс-служба ГПК.
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