В Витебске обнаружили плантацию мака, милиция собрала 32 килограмма цветов

Іван Дзедушкін • 14/7/20 12:09 • Здарэнні

Целое поле с маком обнаружили сотрудники возле одного из дачных кооперативов в Железнодорожном районе Витебска.



Участок, засеянный маком, занимал полгектара, милиционеры собрали на нем несколько сотен растений общим более 32 килограммов. После этого цветы уничтожили.

Сначала года на территории Витебской области уже обнаружены более 15 гектаров посевы мака. Правоохранители уничтожили более 200 килограммов наркосодержащих растений. К административной ответственности привлекли 81 человека, на участках которых рос мак, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.