Зачем тепловизионный бинокль за 4000 долларов Ушачскому лесхозу
Ушачский лесхоз закупает через электронный аукцион тепловизионный бинокль «Pulsar Accolade XP50» ориентировочной стоимостью 9500 рублей.
Этот прибор способен различать детали даже во время дождя или тумана, в полной темноте он может обнаружить объект на расстоянии более 1800 метров (2000 ярдов). Тепловизионный бинокль имеет 8-кратный зум, что позволяет увеличивать наблюдаемое изображение от 2,5 до 20 раз. Примечательно, что благодаря WiFi н может передавать картинку на смартфоны и планшеты под управлением Android или iOS.
Поставить в лесхоз новый прибор должны до 15 августа. Финансируется закупка из средств государственных внебюджетных фондов — полученных от ведения лесохозяйственной деятельности.
Зачем лесхозу такой тепловизионный бинокль? Ну, например, при его помощи можно обнаруживать лесные пожары — с вышки или летательного аппарата. Впрочем, у Ушачского лесхоза есть свое охотхозяйство, поэтому можно предположить, что прибор, у которого, кстати, есть лазерный дальномер, пригодится местным егерям на охоте.
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