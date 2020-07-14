Зачем тепловизионный бинокль за 4000 долларов Ушачскому лесхозу

Сяржук Серабро • 14/7/20 2:21 • Экалогія

Ушачский лесхоз закупает через электронный аукцион тепловизионный бинокль «Pulsar Accolade XP50» ориентировочной стоимостью 9500 рублей.



Этот прибор способен различать детали даже во время дождя или тумана, в полной темноте он может обнаружить объект на расстоянии более 1800 метров (2000 ярдов). Тепловизионный бинокль имеет 8-кратный зум, что позволяет увеличивать наблюдаемое изображение от 2,5 до 20 раз. Примечательно, что благодаря WiFi н может передавать картинку на смартфоны и планшеты под управлением Android или iOS.

Поставить в лесхоз новый прибор должны до 15 августа. Финансируется закупка из средств государственных внебюджетных фондов — полученных от ведения лесохозяйственной деятельности.

Зачем лесхозу такой тепловизионный бинокль? Ну, например, при его помощи можно обнаруживать лесные пожары — с вышки или летательного аппарата. Впрочем, у Ушачского лесхоза есть свое охотхозяйство, поэтому можно предположить, что прибор, у которого, кстати, есть лазерный дальномер, пригодится местным егерям на охоте.