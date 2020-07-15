ГАИ перекроет проезд авто по пешеходным улицам в Витебске малыми архитектурными формами
Чтобы машины не могли ездить по пешеходным улицам Суворова и Толстого в Витебске их перекроют, установив малые архитектурные формы.
Такие меры безопасности принимаются на время фестиваля «Славянский базар в Витебске» из-за большого количества мероприятий, которые будут проводиться в исторической части города.
Обе эти улицы стали пешеходными еще в 2009 году, однако витебские автомобилисты упорно отказываются прекращать движение по ним, а также активно используют историческую часть города в качестве бесплатной автостоянки.
Особенно угрожающий вид стихийные парковки у заведений общепита на пешеходных улицах приобрели весной этого года, когда в некоторых местах началась реконструкция проходящей здесь теплотрассы.
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