Лукашенко пообещал одолжить Витебску денег, даже если не будет президентом. На что?

Зоя Машэка • 15/7/20 16:40 • Эканоміка

На открытии реконструированного Полоцкого путепровода в Витебске Александр Лукашенко пообещал найти деньги для строительства Северо-западного обхода независимо от результатов предстоящих выборов.



Посодействовать в завершении строительства кольцевой вокруг Витебска Александра Лукашенко попросили областные власти, похвалившись, что аварийный виадук смогли перестроить за полтора года вместо четырех лет

Чтобы завершить кольцо вокруг областного центра нужно построить дорогу на участке протяженностью 10 километров. Для этого необходимо 120 000 000 рублей, что составляет 50 000 000 долларов, сообщает сайт главы государства. Таким образом, на километр дороги планируют потратить 12 000 000 рублей или 5 000 000 долларов.

— Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые, — согласился Лукашенко.

Неожиданный оборот тема завершения кольцевой дороги вокруг Витебска приобрела при встрече Александра Лукашенко со строителями путепровода и некими местными жителями — он пообещал найти финансирование на строительство независимо от результатов предстоящих президентских выборов.

— Я согласен, что это надо сделать. Мы должны подумать, как профинансировать этот участок. Но проекта еще нет. Сделаете проект - я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Вокруг всех городов (в Могилеве тоже маленький участок остался) мы сделали эти обходы, надо, чтобы и вокруг главного славянского города был этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если президентом не буду, деньги найдем, — заверил нынешний глава государства собравшихся.

При этом он отметил, что строители должны получать достойную зарплату, про остальные категории работников не упоминалось.