На открытии Полоцкого путепровода губернатор пообещал отремонтировать улицу Гагарина на сэкономленные деньги
Реконструкция Полоцкого путепровода завершена в рекордные сроки, при этом были сэкономлены огромные деньги — таково было основное послание председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева на открытии виадука.
Изначально, по его словам, предполагалось, что мост будут строить 4 года и это обойдется в 166 000 000 рублей. Таких денег у области не было, на 50% профинансировать стройку власти страны согласились из республиканского бюджета.
Окончательный проект реконструкции Полоцкого путепровода с изменениями потянул на 115 000 000 рублей. Однако построить виадук удалось всего за 89 000 000 рублей, сроки строительства при этом сократились более чем вдвое.
— Мы сэкономили 25 миллионов рублей, — заявил Николай Шерстнев, выступая на открытии объекта перед горожанами. — И мы попросили президента поддержать нашу просьбу: чтобы эти деньги банк (стройка финансировалась Банком развития — прим. ред.) оставил нам — вложить в ремонт улицы Гагарина. Потому что она у нас просто никакая. И мы взяли на себя обязательство в течение года — к следующему «Славянскому базару» — привести улицу Гагарина в порядок.
Мэр города Вадим Зарянкин, впрочем, подобными обещаниями не разбрасывался. Однако новый путепровод, который он назвал дорогим, своевременным и долговечным подарком городу, оценил не только как часть транспортной инфраструктуры вверенного ему города, но и как объект культуры:
— Это современнейшее, построенное на высочайшем мировом уровне инженерное сооружение. И, кроме того, у него эстетически прекрасный вид.
Во время открытие Полоцкого путепровода с него символически уехала строительная техника. После этого по виадуку промчались мотоциклисты, а затем проехали три вида городского транспорта — трамвай, троллейбус и автобус.
Трамваи ходят по новому мосту через железную дорогу уже сегодня. С завтрашнего дня, 16 июля, через него в обычном режиме начнут курсировать и автобусы с троллейбусами.
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1 каментар
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15/Ліпень/2020 у 23:49
ГУЗ ВГЦКБ на Горького 90 совсем забросили и забыли. То