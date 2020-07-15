На открытии Полоцкого путепровода губернатор пообещал отремонтировать улицу Гагарина на сэкономленные деньги

Сяржук Серабро • 15/7/20 23:21 • Падзеі

Реконструкция Полоцкого путепровода завершена в рекордные сроки, при этом были сэкономлены огромные деньги — таково было основное послание председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева на открытии виадука.



Изначально, по его словам, предполагалось, что мост будут строить 4 года и это обойдется в 166 000 000 рублей. Таких денег у области не было, на 50% профинансировать стройку власти страны согласились из республиканского бюджета.

Окончательный проект реконструкции Полоцкого путепровода с изменениями потянул на 115 000 000 рублей. Однако построить виадук удалось всего за 89 000 000 рублей, сроки строительства при этом сократились более чем вдвое.

— Мы сэкономили 25 миллионов рублей, — заявил Николай Шерстнев, выступая на открытии объекта перед горожанами. — И мы попросили президента поддержать нашу просьбу: чтобы эти деньги банк (стройка финансировалась Банком развития — прим. ред.) оставил нам — вложить в ремонт улицы Гагарина. Потому что она у нас просто никакая. И мы взяли на себя обязательство в течение года — к следующему «Славянскому базару» — привести улицу Гагарина в порядок.

Мэр города Вадим Зарянкин, впрочем, подобными обещаниями не разбрасывался. Однако новый путепровод, который он назвал дорогим, своевременным и долговечным подарком городу, оценил не только как часть транспортной инфраструктуры вверенного ему города, но и как объект культуры:

— Это современнейшее, построенное на высочайшем мировом уровне инженерное сооружение. И, кроме того, у него эстетически прекрасный вид.

Во время открытие Полоцкого путепровода с него символически уехала строительная техника. После этого по виадуку промчались мотоциклисты, а затем проехали три вида городского транспорта — трамвай, троллейбус и автобус.

Трамваи ходят по новому мосту через железную дорогу уже сегодня. С завтрашнего дня, 16 июля, через него в обычном режиме начнут курсировать и автобусы с троллейбусами.

На открытии Полоцкого путепровода губернатор пообещал отремонтировать улицу Гагарина на сэкономленные деньги



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