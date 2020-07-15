На встрече в Витебске Лукашенко заявил, что Беларусь не обладает денежными ресурсами в достаточном объеме

Зоя Машэка • 15/7/20 12:00 • Палітыка

15 июля в Витебск прилетел Александр Лукашенко. Он будет открывать Полоцкий путепровод и «Славянский базар», а значит пробудет в областном центре два дня.



Сначала Лукашенко провел встречу с так называемым активом Витебской области, на которой заявил, что стране не хватает ресурсов, что совершить все задуманное.

— Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно, — произнес глава государства.

При этом, считает, что Витебская область должна ориентироваться на развитие туризма, качестве примера он привел Витебск, сообщает официальный президентский сайт:

*— Это красавец город. Да, «Славянский базар» всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки.

Туризм должен, по мнению Лукашенко, развиваться за счет привлекательности природных ресурсов региона.

— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал он н встрече в облисполкоме.

После окончания встречи Александр Лукашекно должен открыть реконструированный Полоцкий путепровод.