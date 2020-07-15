На встрече в Витебске Лукашенко заявил, что Беларусь не обладает денежными ресурсами в достаточном объеме

• 15/7/20 12:00 • Палітыка

15 июля в Витебск прилетел Александр Лукашенко. Он будет открывать Полоцкий путепровод и «Славянский базар», а значит пробудет в областном центре два дня.
Александр Лукашенко в Витебске, июль 2019 года. Фото Сергея Серебро

Сначала Лукашенко провел встречу с так называемым активом Витебской области, на которой заявил, что стране не хватает ресурсов, что совершить все задуманное.

— Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно, — произнес глава государства.

При этом, считает, что Витебская область должна ориентироваться на развитие туризма, качестве примера он привел Витебск, сообщает официальный президентский сайт:

*— Это красавец город. Да, «Славянский базар» всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки.

Туризм должен, по мнению Лукашенко, развиваться за счет привлекательности природных ресурсов региона.

— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал он н встрече в облисполкоме.

Полоцкий путепровод. Фото алексея Статута via t.me/Vitebsk4People

После окончания встречи Александр Лукашекно должен открыть реконструированный Полоцкий путепровод.

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7 каментарыяў

  1. DasBoot  
    15/Ліпень/2020 у 12:14

    "прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем"
    За 2006 по 2016 РФ влила в Беларусь 100 миллиардов долларов. Не достаточно значит?

    *— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал он н встрече в облисполкоме.

    Все озера загажены, купаться нигде практически нельзя.

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  2. Пантелеймон Голодед  
    15/Ліпень/2020 у 12:26 1

    DasBoot пісаў:

    За 2006 по 2016 РФ влила в Беларусь 100 миллиардов долларов. Не достаточно значит?

    их вернуть надо, нет?

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  3. DasBoot  
    15/Ліпень/2020 у 12:33 2

    Пантелеймон Голодед пісаў:

    DasBoot пісаў:

    За 2006 по 2016 РФ влила в Беларусь 100 миллиардов долларов. Не достаточно значит?

    их вернуть надо, нет?

    За красивые глаза давали, дешевую нефть, целевые кредиты, и прочее. Прямые дотации. Кредитов надавали еще на 50 ярдов за 10 лет.

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  4. cinic  
    15/Ліпень/2020 у 14:12 3

    "У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов..."
    --------Расскажыти хто нибуть таврысчу исторыку пра Ли Куан Ю . И книжку падарыце " ИЗ ТРЕТЬЕГО МИРА - В ПЕРВЫЙ. ИСТОРИЯ СИНГАПУРА "

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  5. ooo  
    15/Ліпень/2020 у 14:44 4

    @ cinic:
    Поздно, из двух путей, упоминавшихся Ли Куан Ю, этот "таварышч исторык" уже давно выбрал первый...

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  6. DasBoot  
    15/Ліпень/2020 у 14:59 5

    cinic пісаў:

    "У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов..."
    --------Расскажыти хто нибуть таврысчу исторыку пра Ли Куан Ю . И книжку падарыце " ИЗ ТРЕТЬЕГО МИРА - В ПЕРВЫЙ. ИСТОРИЯ СИНГАПУРА "

    Он уже выбрал заветы ленина и идеи чучхе.
    Смотрите на КНДР, чтобы знать, что ждет Беларусь. Народец-то у нас терпилы, не более.
    Так что ждите 92-93% 9 августа. Всех сильных кандидатов убрал. Остались только шуты гороховые, которые как обычно 1-2% наберут. У беларусов был последний шанс хоть что-то изменить. Дальше всё, выборов не будет уже, свежайшая Конституция через год и Колька на троне. Схема РК, например.

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  7. Пантелеймон Голодед  
    15/Ліпень/2020 у 16:43 6

    cinic пісаў:

    Расскажыти хто нибуть таврысчу исторыку пра Ли Куан Ю . И

    а Ципкало ему пра Кхуаню этого не рассказывал разве? большой фанат же ;))

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