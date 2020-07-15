На встрече в Витебске Лукашенко заявил, что Беларусь не обладает денежными ресурсами в достаточном объеме
15 июля в Витебск прилетел Александр Лукашенко. Он будет открывать Полоцкий путепровод и «Славянский базар», а значит пробудет в областном центре два дня.
Сначала Лукашенко провел встречу с так называемым активом Витебской области, на которой заявил, что стране не хватает ресурсов, что совершить все задуманное.
— Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно, — произнес глава государства.
При этом, считает, что Витебская область должна ориентироваться на развитие туризма, качестве примера он привел Витебск, сообщает официальный президентский сайт:
*— Это красавец город. Да, «Славянский базар» всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки.
Туризм должен, по мнению Лукашенко, развиваться за счет привлекательности природных ресурсов региона.
— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал он н встрече в облисполкоме.
После окончания встречи Александр Лукашекно должен открыть реконструированный Полоцкий путепровод.
Чытайце яшчэ
7 каментарыяў
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
15/Ліпень/2020 у 12:14
"прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем"
За 2006 по 2016 РФ влила в Беларусь 100 миллиардов долларов. Не достаточно значит?
*— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал он н встрече в облисполкоме.
Все озера загажены, купаться нигде практически нельзя.
15/Ліпень/2020 у 12:26 1
DasBoot пісаў:
их вернуть надо, нет?
15/Ліпень/2020 у 12:33 2
Пантелеймон Голодед пісаў:
За красивые глаза давали, дешевую нефть, целевые кредиты, и прочее. Прямые дотации. Кредитов надавали еще на 50 ярдов за 10 лет.
15/Ліпень/2020 у 14:12 3
"У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов..."
--------Расскажыти хто нибуть таврысчу исторыку пра Ли Куан Ю . И книжку падарыце " ИЗ ТРЕТЬЕГО МИРА - В ПЕРВЫЙ. ИСТОРИЯ СИНГАПУРА "
15/Ліпень/2020 у 14:44 4
@ cinic:
Поздно, из двух путей, упоминавшихся Ли Куан Ю, этот "таварышч исторык" уже давно выбрал первый...
15/Ліпень/2020 у 14:59 5
cinic пісаў:
Он уже выбрал заветы ленина и идеи чучхе.
Смотрите на КНДР, чтобы знать, что ждет Беларусь. Народец-то у нас терпилы, не более.
Так что ждите 92-93% 9 августа. Всех сильных кандидатов убрал. Остались только шуты гороховые, которые как обычно 1-2% наберут. У беларусов был последний шанс хоть что-то изменить. Дальше всё, выборов не будет уже, свежайшая Конституция через год и Колька на троне. Схема РК, например.
15/Ліпень/2020 у 16:43 6
cinic пісаў:
а Ципкало ему пра Кхуаню этого не рассказывал разве? большой фанат же ;))