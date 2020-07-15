Сделавшему самопал витеблянину грозит до 7 лет лишения свободы. Посмотрите, как выглядит это оружие

Іван Дзедушкін • 15/7/20 13:04 • Здарэнні

Уголовное дело возбуждено в отношении 60-летнего жителя Витебска, у которого милиция нашла самопал-поджигу.



Самопал дома у витеблянина нашли сотрудники Железнодорожного РОВД в ходе операции по пресечению незаконного оборота оружия. Они обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на самострел. После этого находку передали для исследования экспертам Витебского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Баллистическая экспертиза установил, что этот артефакт, представляющий собой, по сути, палку с примотанной изолентой трубкой, является ручным стрелковым гладкоствольным огнестрельным оружием раздельного заряжания.

В результате в отношении пожилого мужчины Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 295 УК.

При этом эксперты отмечают, что такие экземпляры самодельного оружия поступают на экспертизу довольно редко. Однако незаконные действия в отношении таких устройств все равно предусматривает ответственность в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба управления ГКСЭ по Витебской области.