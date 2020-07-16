Филипп Киркоров стал лауреатом премии Лукашенко «Через искусство — к миру и взаимопониманию»

Сяржук Серабро • 16/7/20 6:45 • Культура

В Витебске перед началом «Славянского базара-2020» откроют именную звезду российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову.



После объявления тендера на изготовление именной плиты для Площади звезд «Славянского базара в Витебске» «ННВ» предположили, что звезда предназначается Киркорова, так как количество букв в имени и фамилии совпадало, теперь эта информация подтвердилась — в расписании работы пресс-центра фестиваля указан «Звездный час» с обладателем специальной награды президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Филиппом Киркоровым.

Как сообщили нашему изданию в дирекции фестиваля, звезду возле амфитеатра торжественно откроют 16 июля в 15:00, а через час состоится пресс-конференция с певцом. Вероятно во время гала-концерта открытия «Славянского базара в Витебске» Филипп Кирковров получит награду из рук Александра Лукашенко.