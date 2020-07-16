Где во время «Славянского базара в Витебске» будут перекрывать движение

Сяржук Серабро • 16/7/20 11:56 • Здарэнні

17 и 18 июля в связи с мероприятиями фестиваля «Славянский базар в Витебске» в городе будет перекрываться движение транспорта. Рассказываем, на каких улицах.



С 7:00 17 июля до 18:00 18 июля автомобильную стоянку возле торгового центра «Беларусь» закроют для всех видов транспорта.

18 июля с 12:20 до 13:10 перекроют движение всех видов транспорта на участке Московского проспекта от улицы Пектруся Бровки до проспекта Черняховского, от последнего разворота на Смоленской улице до первого разворота на проспекте Победы (с ориентиром на Московский проспект).

В это время маршрутные такси с проспекта Черняховского будут сворачивать на улицу Белобородова, а с вокзала и Смоленского рынка — на улицу Правды. Троллейбусные и автобусные маршруты работают по обычному графику, но с задержкой на пропуск участников соревнований. Автобусным маршрутам с улицы Чкалова направят на проспект Строителей, сообщает сайт горисполкома.

В тот же день 21:35 будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина от площади Победы до площади Свободы, а 22:00 закроют движение по Замковой улице и улице Кирова от площади Свободы до железнодорожного вокзала.