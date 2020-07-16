Киркоров летит в Витебск на частном самолете

• 16/7/20 13:37 • Культура

Филипп Киркоров летит на «Славянский базар в Витебске» на турбовинтовом самолете «Pilatus PC-12» частной авиакомпании «BySky». Воздушное судно уже пересек государственную границу Республики Беларусь.
Киркоров летит в Витебск на частном самолете

Певец опубликовал в Instagram сторис с посадкой в маленький самолетик в Шереметьво. При этом он заявил, что летит получать награду из рук президента Беларуси. Вылет из Москвы состоялся в 12:30.

Напомним, что в 15:00 в Витебске ожидается открытие именной звезды Филиппа Киркорова у Летенго амфитеатра. В 16:00 должен состояться «Зездный час» с участием певца, это мероприятие пройдет в пресс-центре фестиваля, который в этом году разместили в концертном зале «Витебск».

Как сообщали «ННВ», вчера стало известно, что Киркоров стал обладателем специальной награды президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сегодня во время гала-концерта открытия «Славянского базара в Витебске» он должен получить награду из рук Александра Лукашенко.

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2 каментарыя

  1. Пантелеймон Голодед  
    16/Ліпень/2020 у 13:47

    За чей счет банкет?

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  2. Litvin  
    16/Ліпень/2020 у 15:49 1

    Пантелеймон Голодед писал:
    За чей счет банкет?

    может Лукапшенко с барского плеча кинул денюх на прилёт стареющего зайки? Не жалко - деньхи народные....

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