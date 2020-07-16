Киркоров сорвал маску на открытии своей звезды в Витебске: «Да ну!»

Сяржук Серабро • 16/7/20 18:45 • Культура

На открытие своей именной звезды у Летнего амфитеатра в Витебске Филипп Киркоров пришел в маске с шипами от «Dolce&Gabbana», но вскоре сорвал ее с лица.



Первым знаковым событием XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» стало открытие на Площади звезд именной плиты Киркорова. Не смотря на то, что певец прилетел из Москвы на частном самолете, он опоздал на открытие собственной звезды на 45 минут.

Поскольку до запланированной пресс-конференции оставалась всего четверть часа, церемонию открытия провели стремительно и без лишних формальностей. Артист расписался на пластине, скрывавшей до времени его именную плиту, а потом подошел к микрофону.

Сначала Филипп Киркоров попробовал говорить в маске, украшенной стразами и шипами, но через несколько мгновений со словами «Да ну!» сорвал ее. После недолгой речи была фотосессия у плиты, которую, кстати, уложили рядом с плитой Таисии Повалий.

На «Звездном часе» в пресс-центре фестиваля, который в этом году расположился в концертном зале «Витебск» Киркоров много и охотно рассказывал о личной жизни и о своих творческих мечтах. В частности он заявил, что хочет сыграть на театральных подмостках короля Лира.

Вообще было хорошо заметно, что российская звезда рада награде от Александра Лукашенко. Как и возможности хоть ненадолго покинуть карантинную Москву. Он был благодушен и шутил с журналистами даже по поводу пресловутой розовой кофточки.