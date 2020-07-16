На пожаре в Лепельском районе погибла 88-летняя бабушка. Видео

ННВ • 16/7/20 9:26 • Здарэнні

15 июля сгорел дом 88-летней пенсионерки в деревне Лутище Лепельского района, тело бабушки нашли под обвалившимися конструкциями избы.



Сообщение о пожаре спасатели получили в 9:21. Когда пожарная автоцистерна приехала на вызов, дом горел открытым пламенем, уже обрушились крыша и потолок.

Во время тушения на полу, под завалами из обрушившихся конструкций пожарные нашли погибшую старушку. Она жила одна.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество и повреждены стены, сообщается пресс-службой МЧС.

На данный момент рассматриваются две версии возникновения пожара: короткое замыкание либо неосторожное обращение с огнем хозяйкой.