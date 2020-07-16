Первые пешеходы недовольны новым путепроводом в Витебске

Сяржук Серабро • 16/7/20 13:04 • Здароўе

Прокатиться по Полоцкому путепроводу на велосипеде или прогуляться с детской коляской советовали его конструктору первые пешеходы, опробовавшие вчера новый виадук.



Дело в том, что путепровод получился, мягко говоря, не совсем дружелюбным к пешеходам, не говоря уже про маломобильных людей. Некоторые пожилые люди, прейдя по путепроводу на западную сторону, были шокированы лабиринтом дорожек, по которым предстояло выйти к Полоцкому рынку или костёлу святой Варвары.

Спуски петляют, а затем, сойдя на землю, пешеходу предстоит пересечь несколько нерегулируемых пешеходных переходов, а также выезды с многочисленных автостоянок, не имеющие знаков пешеходного перехода.

При этом некоторые конструкторские решения вызывают недоумение. Например, на тротуаре юго-западного спуска практически по центру дорожки установлена опора уличного освещения, которая оставляет с одной стороны проход шириной около 70 сантиметров, с другой — около 90.

Еще больше вопросов вызывает пандус, расположенный на лестнице рядом со зданием станции скорой медицинской помощи. Его ширина, если ориентироваться по размерам тротуарной плитки, едва достигает метра. Со стороны подпорной стены на пандус установлена некая рельса на расстоянии 80-90 сантиметров перил. И эта рельса, и перила имеют разрывы на горизонтальных площадках. Кроме того внизу пандус сворачивает.

Судя по первым впечатлениям, пешеходам можно посоветовать по-прежнему стараться использовать переходной мост у железнодорожного вокзала — это сократит и длину пути, и время. Если же хочется повысить скилл спортивного ориентирования — лабиринты Полоцкого путепровода ждут вас.