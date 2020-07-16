В Билево погиб строитель — прорабу дали 3 года «домашней химии», а родным выплатят 110 000 рублей компенсации

Зоя Машэка • 16/7/20 22:34 • Здарэнні

Вступил в законную силу приговор 39-летнему прорабу из Витебска, у которого в 2018 году при строительстве многоэтажного дома в Билево погиб рабочий. Как его наказали?



Трагедия произошла в октябре 2018 года. При строительстве десятиэтажного монолитного дома из разрушенной несъемной опалубки на одного из строителей с высоты десятого этажа упал фрагмент бетона, который заливали. Рабочий получил смертельные травмы и умер.

Расследование выявило грубые нарушения правил безопасности строительных работ, которые и привели к этой трагедии. Опасная для нахождения людей зона, где башенный кран подавал бетонный раствор на верхние этажи дома, не была обозначена предупредительными знаками и сигнальными ограждениями. А вход в здание, в котором погиб строитель, в нарушение правил безопасности также не был защищен сверху сплошным настилом.

На суде прораб рассказал, что рабочие постоянно ходили за водой через проход в строящемся здании со стороны работающего башенного крана. По словам мужчины, он запрещал им это делать в устной форме. Однако необходимых мер по обеспечению безопасности подчиненных не принял.

Суд Первомайского района Витебска признал витеблянина виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 2 статьи 303 УК его приговорили к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности в строительной отрасли, связанные с организацией и обеспечением выполнения строительных работ в течение 3 лет.

Кроме того судом удовлетворены заявленные потерпевшими исковые требования о взыскании со строительной организации компенсации морального вреда в размере 110 000 рублей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.