Двух человек выгнали при проведении централизованного тестирования в Витебской области. Узнайте, за что

Зоя Машэка • 17/7/20 17:32 • Адукацыя

В Витебской области два абитуриента лишились возможности пройти централизованное тестирование, один инцидент произошел во время теста по математике, второй — по иностранному языку.



Во время тестирования по математике причиной удаления стал пронос в аудитории смартфона, об этом «ННВ» уже писали. Во втором случае во время тестов по иностранному языку у абитуриента нашли шпаргалку, его тоже выгнали.

Централизованное тестирование завершено, сейчас начинается этап приема документов в средние специальные учебные заведения (с 20 июля) и высшие учебные заведения (с 25 июля) а также вступительных испытаний, сообщает пресс-служба КГК.