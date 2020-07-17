Посмотрите, какой салют устроили в честь открытия «Славянского базара в Витебске». Фото + видео

• 17/7/20 1:58 • Культура

Гала-концерт открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завершился салютом.
Гала-концерт открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завершился салютом. Фото Сергея Серебро

Концерт, на котором присутствовал Александр Лукашенко, длился более четырех часов. На салют же, который начали пускать в 0:49, хватило около двух минут.

Гала-концерт открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завершился салютом. Фото Сергея Серебро

Гала-концерт открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завершился салютом. Фото Сергея Серебро

Традиционно, не смотря на позднее время и достаточно прохладную погоду, полюбоваться фейерверком собралось не мало горожан, многие были с детьми.

Гала-концерт открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завершился салютом. Фото Сергея Серебро

Гала-концерт открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завершился салютом. Фото Сергея Серебро

Гала-концерт открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завершился салютом. Фото Сергея Серебро

Посмотрите, какой салют устроили в честь открытия «Славянского базара в Витебске». Фото + видео

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