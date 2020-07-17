ННВ • 17/7/20 21:29 • Падзеі

С 21 июля должна начаться реконструкция улицы Гагарина в Витебске, об этом сообщил Витебский городской исполнительный комитет.



В связи с началом ремонта будет прекращено движение трамваев по улице Гагарина и проспекту Людникова. Таким образом, конечной остановкой для №1 и №3 станет остановка у трамвайного депо и УВД Витебского облисполкома.

В отношении маршрута №5 «проспект Фрунзе – улица Гагарина» есть разночтения: на версии горисполкома он тоже будет ходить до депо, однако, филиал «Городской электрический транспорт г. Витебска» сообщает, что по этому маршруту трамваи во время ремонта курсировать не будут.

Для перевозки пассажиров, пользовавшихся трамваями, вводится дополнительный маршрут автобуса № 24, который повторяет путь трамвая №1: улица Гагарина – проспект Людникова – улица Смоленская – проспект Московский – улица Белобородова – улица Максима Горького (до ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей»).

Кроме того дополнительно вводится маршрут троллейбуса № 14, куда пустят машины автономном ходу — он продублирует дублирующий маршрут трамвая № 5 от микрорайона Фрунзе до керамзитового завода.

Ремонт улицы Гагарина начнут сразу после окончания «Славянского базара в Витебске». Первым делом отменяют трамваи



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