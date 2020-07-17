Таблички с ошибками установили на новом путепроводе в Витебске. А вы заметили?
В информационные таблички, размещенные на перилах Полоцкого путепровода в Витебске, открытого на днях после реконструкции, закралось несколько ошибок. Вы можете найти их без подсказки?
На табличке указаны длина и ширина старого и нового путепроводов. К сожалению, мало того, что обозначение метров не отделены пробелом от предыдущего числового значения, так после буквы «м» везде изобразили точку, хотя, казалось бы, каждому из школьной программы известно, что согласно правилам русского языка при написании обозначений единиц СИ точку как знак сокращения после обозначения не ставят.
Чытайце яшчэ
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз:
17/Ліпень/2020 у 11:29
Редко что-то комментирую на сайтах. Но тут не воздержусь.
Эта заметка на "ННВ" - практически единичный случай, когда в ней нет ошибок и опечаток. А читать публикации с ошибками всегда неприятно.
Поэтому "ННВ" лучше бы начать исправляться самим, а потом уже учить грамотности других.
Что касается информационных табличек на путепроводе. Да, между цифрами и сокращенным обозначением метра нет пробела и потом стоит точка перед запятой.
К слову, если уж на то пошло, мой глаз бывшего корректора тут еще выхватил такой момент: "в 1910-х годах" не хватает дефиса.
Но все эти недочеты не такие уж страшные, чтобы делать из этого отдельную заметку и обращать на это внимание.