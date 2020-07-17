В лесу под Верхнедвинском нашли потерявшегося мужчину
Ранним утром 17 июля спасатели получили сообщение о заблудившемся в лесу у деревни Волынцы Верхнедвинского района 31-летнем мужчине.
Звонок о заблудившимся поступил в МЧС в 4:01, для поисковых работ привлекли милиционеров и спасателей. Спустя примерно полтора часа поисковых работ, в 5:24, пропавший мужчина был найден сотрудниками МЧС.
Заблудившийся молодой человек в медицинской помощи не нуждался, его отпустили домой, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: