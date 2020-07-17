В лесу под Верхнедвинском нашли потерявшегося мужчину

ННВ • 17/7/20 10:12 • Здарэнні

Ранним утром 17 июля спасатели получили сообщение о заблудившемся в лесу у деревни Волынцы Верхнедвинского района 31-летнем мужчине.



Звонок о заблудившимся поступил в МЧС в 4:01, для поисковых работ привлекли милиционеров и спасателей. Спустя примерно полтора часа поисковых работ, в 5:24, пропавший мужчина был найден сотрудниками МЧС.

Заблудившийся молодой человек в медицинской помощи не нуждался, его отпустили домой, сообщается пресс-службой МЧС.