Волонтеры и милиция нашли пропавшего три дня назад в Городокском районе мужчину. Видео
Пропавший 14 июля 59-летний житель деревни Прудок Городокского района найдет в пяти километрах от дома.
Вчера утром поисково-спасательным отрядом «Ангел» был объявлен сбор для поисков пропавшего мужчины. О его исчезновении в милиции сообщил племянник, который рассказал. что родственник имеет проблемы со здоровьем и ориентацией в пространстве.
Поисковую операцию вели сотрудники местного РОВД и волонтеры ПСО. Сегодня вечером примерно в пяти километрах от деревни поисковики сначала нашли велосипед пропавшего, а потом и его самого.
Изможденный мужчина едва передвигался и ему потребовалась помощь, чтобы дойти до милицейской машины. Пострадавшего доставили к медикам, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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