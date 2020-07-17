Волонтеры и милиция нашли пропавшего три дня назад в Городокском районе мужчину. Видео

Іван Дзедушкін • 17/7/20 21:13 • Здарэнні

Пропавший 14 июля 59-летний житель деревни Прудок Городокского района найдет в пяти километрах от дома.



Вчера утром поисково-спасательным отрядом «Ангел» был объявлен сбор для поисков пропавшего мужчины. О его исчезновении в милиции сообщил племянник, который рассказал. что родственник имеет проблемы со здоровьем и ориентацией в пространстве.

Поисковую операцию вели сотрудники местного РОВД и волонтеры ПСО. Сегодня вечером примерно в пяти километрах от деревни поисковики сначала нашли велосипед пропавшего, а потом и его самого.

Изможденный мужчина едва передвигался и ему потребовалась помощь, чтобы дойти до милицейской машины. Пострадавшего доставили к медикам, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.