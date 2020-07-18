Более 11 000 000 рублей получит Витебская область, чтобы достроить три фермы

Сяржук Серабро • 18/7/20 13:32 • Эканоміка

Еще 11 055 000 рублей выделяется Витебской области согласно указу Лукашенко для завершения строительства молочно-товарных ферм.



Бюджетные кредиты из остатков республиканского бюджета выдаются по 31 декабря 2026 года с установлением процентной ставки за пользование ими в размере 3 процентов годовых. Финансирование предназначено для завершения строительства, в том числе

реконструкции, молочно-товарных комплексов, выделяемых очередей, пусковых

комплексов, корректировки проектно-сметной документации на их строительство или реконструкцию.

Кредит пойдет на достройку двух ферм — в деревне Зеленая Толочинского района (ОАО «Толочинский райагросервис») и в деревне Тяпино Чашникского района (ОАО «Проземле-Агро»), а также строительство коровника (2-й пусковой комплекс) в деревне Моссоры Сенненского района (совхоз имени Машерова).

Напомним, что в сентябре 2019 года подобным образом было выделено 12 500 000 рублей для строительства или реконструкции молочно-товарных ферм в Велешковичах Лиозненского района, Тяпино и Иванске Чашникского района, а также в Зеленой Толочинского района и Заборовье Сенненского района.