День Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске» отметили песнями из советских кинофильмов

Сяржук Серабро • 18/7/20 1:42 • Культура

Вечером 17 июля на «Славянском базаре в Витебске» в рамках дня Союзного государства прошел концерт «Живая музыка кино».



Концерт состоял из песен, звучавших в советских кинофильмах. По аккомпанемент оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина их исполняли известные или не очень артисты: Ирина Братис, Алексей Власов, Сергей Волчков, Алиса Голомысова, Евгений Дятлов, Алёна Ланская, Дмитрий Певцов, Нина Серова и кто-то еще.

Получалось у них неплохо, но все же не так, как в тех самых фильмах. Публика, а зал амфитеатра был почти заполнен, это чувствовала и реагировала на происходящее на сцене апатично.

Концерт был не долгим, собственно музыкальная программа, без учета официальной части в начале, уложилась примерно в полтора часа. В ночь с 17 на 18 июля в Летенем амфитеатре пройдет шоу «Золотой хит», может там будет поживей.