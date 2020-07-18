КГК сообщает о неготовности колхозов Оршанского района к уборочной

Зоя Машэка • 18/7/20 12:52 • Эканоміка

Неготовность к уборке урожая техники сельхозпредприятий региона отметили специалисты Оршанского межрайонного комитета государственного контроля: комбайны без техосмотра, требуют ремонта.



Так, КУПСХ «Межево» на 13 июля ни один из 7 комбайнов не имел отметки о пройденом техосмотре. Более того, 2 комбайна не были отремонтированы, а 3 – нуждались в техническом обслуживании. Аналогичную ситуацию обнаружили контролеры и с грузовыми автомобилями, необходимыми для отвозки зерна: 3 из 5 грузовиков были неисправны, ни у одного не было техосмотра.

Зерноочистительный сушильный комплекс сельхозпредприятия не укомплектован двигателями, а поэтому использоваться для сушки зерна он не может.

Не лучше обстояли дела и в ОАО «Росский селец», куда проверка пришла 14 июля. Там 5 из 7 имеющихся комбайнов требовали ремонта. На грузовые автомобили для перевозки зерна отсутствовали документы о соответствии транспортного средства установленным требованиям.

В складских помещениях хозяйства для хранения зерна не была проведена дезинфекция. В установленный срок не осуществлен государственный метрологический контроль весового оборудования.

Этим субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений в установленные сроки. Ход их выполнения взят на контроль, сообщает пресс-служба КГК.