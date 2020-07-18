Пропавшую девушку искали в лесах Докшицкого района

ННВ • 18/7/20 12:32 • Здарэнні

17 июля в лесу у деревни Юхновка Докшицкого района пропала 29-летняя девушка.



После того, как в 12:45 поступило сообщение о заблудившемся человеке, для поисков была организована группа из спасателей и милиционеров. Примерно через час пропавшую девушку удалось найти, в медицинской помощи она не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что десять дней назад в лесах у деревни Домашковичи Докшицкого района заблудился сначала один человек, а на следующий день — другой.