Украина привезла на «Славянский базар в Витебске» звезд разных эпох — от Гнатюка до KAZKA

Сяржук Серабро • 18/7/20 23:23 • Культура

KAZKA, Тина Кароль, Ирина Билык, Таисия Повалий, Николай Гнатюк — на концерте «З Україною в серці!» своих звезд могло найти любое поколение.



Вечером 18 июля Летний амфитеатр был почти заполнен и окрасился в жовто-балкитные цвета — организаторы постарались и снабдили публику флажками и косынками в цветах национального флага Украины.

Сначала зал реагировал на происходящее достаточно вяло, почти как на концерте Союзного государства, да и заходящее июльское солнце разморило зрителей. Однако квартет «Гетьман» смог разогнать дремоту знаменитой песней «Розпрягайте, хлопці, коні».

Когда же на сцену вышла Тина Кароль, то стало ясно, что специально на этот концерт пришло немало ее фанаток. С таким успехом певица могла бы замахнуться и на сольник на «Славянском базаре».

С неменьшим энтузиазмом зрители приветствовали группу «KAZKA», появившуюся всего три года назад и сразу же ставшую событием в музыкальном мире не только Украины.

Не остались в стороне и белорусские исполнители, которые спели вместе с украинскими друзьями. На сцену выходили Алёна Ланская, Инна Афанасьева и Анатолий Ярмоленко.