Украина привезла на «Славянский базар в Витебске» звезд разных эпох — от Гнатюка до KAZKA

• 18/7/20 23:23 • Культура

KAZKA, Тина Кароль, Ирина Билык, Таисия Повалий, Николай Гнатюк — на концерте «З Україною в серці!» своих звезд могло найти любое поколение.
Таисия Повалий. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Вечером 18 июля Летний амфитеатр был почти заполнен и окрасился в жовто-балкитные цвета — организаторы постарались и снабдили публику флажками и косынками в цветах национального флага Украины.

Kadi. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Алена Ланская и Павел Зибров. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Сначала зал реагировал на происходящее достаточно вяло, почти как на концерте Союзного государства, да и заходящее июльское солнце разморило зрителей. Однако квартет «Гетьман» смог разогнать дремоту знаменитой песней «Розпрягайте, хлопці, коні».

Kadi. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Ирина Билык. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Когда же на сцену вышла Тина Кароль, то стало ясно, что специально на этот концерт пришло немало ее фанаток. С таким успехом певица могла бы замахнуться и на сольник на «Славянском базаре».

Николай Гнатюк. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Тина Кароль. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

С неменьшим энтузиазмом зрители приветствовали группу «KAZKA», появившуюся всего три года назад и сразу же ставшую событием в музыкальном мире не только Украины.

KAZKA. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

KAZKA. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Тина Кароль и Инна Афанасьева. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Не остались в стороне и белорусские исполнители, которые спели вместе с украинскими друзьями. На сцену выходили Алёна Ланская, Инна Афанасьева и Анатолий Ярмоленко.

Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

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