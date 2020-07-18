В Витебске открыли новый спортивный объект. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 18/7/20 16:41 • Грамадства

Во время «Славянского базара» в Витебске традиция - открывать новые или отремонтированные объекты. В этом году накануне фестиваля открыли движение на Полоцком путепроводе, который был на реконструкции полтора года. А сегодня торжественно открыли спортивный комплекс Витебского государственного университета имени Петра Машерова.

Стадион начали ремонтировать 2018 году - тогда, когда решили по соседству построить Центр по прыжкам на батуте. Спортобъект для батутистов открыли через год, в 2019-м. На стадионе планировали завершить работы весной, но получилось к лету.

Символический ключ от спортивного объекта ректору университета Валентине Богатыревой вручил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, физическое воспитание и спорт являются одними из приоритетных направлений государственной социальной политики в Беларуси.

Тот, кто помнит, в каком плачевном виде был стадион ВГУ, теперь его не узнает. Здесь больше нет травмоопасной беговой дорожки с ямами, теперь это точно не проходной двор и не место для выгула собак.

На стадионе оборудовали площадки для баскетбола, волейбола, футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с хорошим покрытием, сектор для прыжков в длину.

Есть отличная воркаут-площадка и площадка с уличными тренажерами.

Теперь студенты смогут заниматься здесь и в темное время суток — спорткомплекс хорошо освещается.

Установлен светодиодный экран: он будет показывать не только события на стадионе, но и транслировать учебные видеоматериалы.

Руководитель области Николай Шерстнёв отметил: "В последние годы в Витебской области мы делаем действительно многое для создания условий для оздоровления молодежи и подготовки наших профессиональных спортсменов, чтобы были результаты, чтобы они прославляли наш край".

После вручения ключа на стадионе состоялись показательные выступления по воркауту и кроссфиту, товарищеские матчи по футболу, волейболу и баскетболу.

Площадка будет занята студентами с 8.00 до 17.30, в более позднее время планируются тренировки у ребят, которые учатся на факультете физической культуры и спорта.