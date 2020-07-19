Беларусь, Босния и Герцеговина, Украина и Литва захватили лидерство на конкурсе молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске»

• 19/7/20 20:20 • Культура

Слабые конкурсанты или излишне строгое жюри — на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020» еще никто не получил высший балл.
Элина Иващенко (Украина). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

Конкурсный концерт, на котором молодые исполнители должны были спеть песню славянского композитора, начался с выступления членов жюри конкурса — старые звезды как бы выступили на разогреве у конкурсантов.

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

В этом году славянский хит исполнялся не под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга, как это традиционно происходило на предыдущих фестивалях, а в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Олег Газманов. XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

Международное жюри в этом году возглавляет Народный артист Российской Федерации Олег Газманов, и оно оказалось довольно скупым на оценки. Большинство конкурсантов не смогли набрать и шестидесяти балов.

Роман Волозне (Беларусь) XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

По итогам первого концерта на первом месте находится белорусский исполнитель Роман Волознев, выступление которого оценили в 67 баллов. Белорус спел собственную песню на стихи Богдановича.

Ивона Одицки (Босния и Герцеговина) XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

Второе место делят конкурсантки из Боснии и Герцеговины и Украины — у Ивоны Одицки и Элины Иващенко по 66 баллов. Украинка с народной песней «Ой у вишневому саду» завоевала не только симпатии жюри, но и сердца зрителей.

Элина Иващенко (Украина). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

На третьем месте с 65 баллами конкурсантка из Литвы Каролина Лындо. Кроме четверки лидеров больше 60 баллов набрали только конкурсанты из России (63 балла) и Казахстана (62 балла).

Каролина Лындо (Литва). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

Второй концерт, на котором будут исполняться мировые хиты, состоится сегодня же вечером, одновременно он станет и закрытием фестиваля. На нем определят победителей конкурса, которые сразу же получат свои награды.

FREYMAN (Россия). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

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1 каментар

  1. cinic  
    19/Ліпень/2020 у 20:57

    Нам очень понравился фестиваль в этом году потому что оно шел по сокращенной программе !!!

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