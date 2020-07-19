Беларусь, Босния и Герцеговина, Украина и Литва захватили лидерство на конкурсе молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске»

Сяржук Серабро • 19/7/20 20:20 • Культура

Слабые конкурсанты или излишне строгое жюри — на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020» еще никто не получил высший балл.



Конкурсный концерт, на котором молодые исполнители должны были спеть песню славянского композитора, начался с выступления членов жюри конкурса — старые звезды как бы выступили на разогреве у конкурсантов.

В этом году славянский хит исполнялся не под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга, как это традиционно происходило на предыдущих фестивалях, а в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Международное жюри в этом году возглавляет Народный артист Российской Федерации Олег Газманов, и оно оказалось довольно скупым на оценки. Большинство конкурсантов не смогли набрать и шестидесяти балов.

По итогам первого концерта на первом месте находится белорусский исполнитель Роман Волознев, выступление которого оценили в 67 баллов. Белорус спел собственную песню на стихи Богдановича.

Второе место делят конкурсантки из Боснии и Герцеговины и Украины — у Ивоны Одицки и Элины Иващенко по 66 баллов. Украинка с народной песней «Ой у вишневому саду» завоевала не только симпатии жюри, но и сердца зрителей.

На третьем месте с 65 баллами конкурсантка из Литвы Каролина Лындо. Кроме четверки лидеров больше 60 баллов набрали только конкурсанты из России (63 балла) и Казахстана (62 балла).

Второй концерт, на котором будут исполняться мировые хиты, состоится сегодня же вечером, одновременно он станет и закрытием фестиваля. На нем определят победителей конкурса, которые сразу же получат свои награды.